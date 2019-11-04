قتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء خلال الأحداث المشتعلة في المدينة العراقية منذ مساء أمس الأحد.



وأشارت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، أن 3 متظاهرين قتلوا بالرصاص خلال تفريق القوات العراقية التظاهرات أمام قنصلية إيران في كربلاء.



و نقلا عن مصادر طبية، والتي أكدت عن مقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.



وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الاثنين، عن 3 قتلى و12 جريحا قرب القنصلية الأميركية في كربلاء.



ومن جهته، أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقاطع فيديو من محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء، فجر الاثنين، في حين كشفت مصادر أن محاولة الاقتحام أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 60 آخرين.