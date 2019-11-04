مستشار الحكومة السورية: اجتماع اللجنة الدستورية سيناقش أزمة العدوان التركي



قال عبد القادر عزوز مستشار الحكومة السورية، إن اجتماع اللجنة الدستورية سيناقش أزمة العدوان التركي، ومضمون الدستور لعام 2012 ودراستها للتطوير، لافتًا إلى أنه بعد ذلك من الممكن أن تعقد اللجنة الدستورية مناقشة المقترحات لتعديل الدستور لحل الخلاف.



وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون الحوار هو الشيء الأساسي الذى من خلاله يتم اختيار المواد الدستورية التى سيتم تطويرها، مؤكدًا أنه سيتم بدء عمل اللجنة الدستورية المصفة اليوم الاثنين.



وأوضح عزوز، أن الحكومة السورية تركز على الحفاظ على السيادة والتى تعتبر المظهر الأساسي لاستقلالية الدولة وعدم السماح فى التدخل بشئونها الداخلية، وإدانة الاحتلال، مشيرًا إلي أن سوريا تصر على هويتها العربية، لافتًا إلى أن هناك بعض الجهات تريد تغيير اسم الدولة، وتفكيك الجيش العربى السورى وإعادة بنائه من جديد، ولكن الحكومة السورية ستتصدى لتلك المحاولات.

