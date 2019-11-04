الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

مستشار الحكومة السورية: اجتماع اللجنة الدستورية سيناقش أزمة العدوان التركي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة

قال عبد القادر عزوز مستشار الحكومة السورية، إن اجتماع اللجنة الدستورية سيناقش أزمة العدوان التركي، ومضمون الدستور لعام 2012 ودراستها للتطوير، لافتًا إلى أنه بعد ذلك من الممكن أن تعقد اللجنة الدستورية مناقشة المقترحات لتعديل الدستور لحل الخلاف.

وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون الحوار هو الشيء الأساسي الذى من خلاله يتم اختيار المواد الدستورية التى سيتم تطويرها، مؤكدًا أنه سيتم بدء عمل اللجنة الدستورية المصفة اليوم الاثنين.

وأوضح عزوز، أن الحكومة السورية تركز على الحفاظ على السيادة والتى تعتبر المظهر الأساسي لاستقلالية الدولة وعدم السماح فى التدخل بشئونها الداخلية، وإدانة الاحتلال، مشيرًا إلي أن سوريا تصر على هويتها العربية، لافتًا إلى أن هناك بعض الجهات تريد تغيير اسم الدولة، وتفكيك الجيش العربى السورى وإعادة بنائه من جديد، ولكن الحكومة السورية ستتصدى لتلك المحاولات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

منذ حوالي 18 ساعة

"الموسيقيين" توقف محمد الشرنوبي

منذ حوالي 14 ساعة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

قطاع الأعمال: إنشاء أول مصنع لصناعة "الجينز" في مصر

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

الرئيس نيوز

"الكيس بيوصل 700 جنيه".. طلب إحاطة لوزيرة الصحة: عدم توافر الدم بالمستشفيات كارثة

"نحن آل ترامب لا نخاف".. نجل الرئيس الأمريكي: أنا وأبي على قوائم القتل

وثائق سرية تكشف: السلطات الأمريكية تعقد صفقات مع "هاكرز" مقابل تخفيف أحكام

يرتفع عن الصين.. وزير المالية: نستهدف معدل نمو 6.5٪ خلال العام المالي المقبل

منوعات

غدًا.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامى

شركات سياحية تطالب بالسيطرة على أسماك القرش في أستراليا

برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها

قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

كشكول

بالصور.. "التعليم" تفتتح مدرسة 6 أكتوبر الرسمية الدولية

جامعة القاهرة تحصل على 100% في السمعة الأكاديمية بتصنيف QS

ننشر مواصفات الورقة الامتحانية للغة الإنجليزية بالتعليم الأساسي

الخميس.. بدء الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

إسلام سياسي

كيف استطاع داعش جلب أوروبيات لصفوفه الإرهابية؟

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة

قصة مركز العدالة والتحكيم المحرض ضد مصر من أمريكا

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''


زيت وسكر

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم 4 نوفمبر

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

قرار مهم من “الصحة” ضد تجار حلوى المولد الفاسدة

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
عمرو خالد
كيف تصل إلى المعانى العميقة فى الحياة؟
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك