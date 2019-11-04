البنوك تهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من هبوط قطاع البنوك التجارية.



وهبطت البورصة بنسبة 0.02 %، بما يُعادل 0.35 نقطة، لتبلغ 1520.16 نقطة.



وبلغت كمية التداول 352.943 سهم، بسيولة بلغت 34.053 دينار.



وهبط وحيدا قطاع البنوك التجارية، بينما استقرت قطاعات الاستثمار، الخدمات، الصناعة.



وكان أكثر الأسهم انخفاضا سهم مصرف السلام-البحرين.



وكان السهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم سهم مصرف السلام-البحرين بعد تداول 352.943 سهم.كانت بورصة البحرين قد أغلقت جلسة يوم أمس الاحد على انخفاض.