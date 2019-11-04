4 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل التعاملات

تراجعت بورصة قطر لدى مستهل تداولات اليوم الاثنين، بدعم من هبوط 4 قطاعات بقيادة الصناعة.



انخفض المؤشر العام بنسبة 0.14 % ليصل إلى النقطة 10182.14، فاقدًا 13.53 نقطة.



وسجلت التداولات بالمستهل مستوى27.26 مليون ريال، وزعت على 20.61 مليون سهم، بتنفيذ 756 صفقة.



وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه البضائع، ثم الاتصالات، والنقل، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها التأمين، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية.



وهبط الصناعة بـ0.42 %، متأثرًا بانخفاض 5 أسهم تصدرها مسيعيد بـ1.63 %.



وتراجعت أرباح قطاع الصناعة المدرج ببورصة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 40.53 % لتصل إلى 4.15 مليار ريال، مقابل 6.98 مليار ريال بنفس الفترة من 2018.



وفي المقابل ارتفع التأمين 0.52 %، لتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء بـ1.93 %، ونمو قطر للتأمين 0.98 %.



وتصدر سهم إزدان المرتفع 1.67 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 10.72 مليون سهم، وسيولة بقيمة 7.20 مليون ريال.