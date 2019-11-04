17 نوفمبر.. بدء تسليم وحدات بدار مصر في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء تسليم دفعة جديدة من تسليمات المرحلة الأولى (كود 123)، والمرحلة المتبقى من الأرضى والأخير من المرحلة الأولى والثانية (كود 423) لمشروع دار مصر بالمنطقة الأندلس الـ 70عمارة، وسيتم تسليم 20 عمارة بإجمالى 480 وحدة سكنية، بداية من الأحد الموافق 17 نوفمبر المقبل.



وأشار إلى أنه سيتم تسليم أرقام العمارات 31، 32، 33، 34، 35 بمنطقة الأندلس الـ (70 عمارة) كود (123-423) يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر، بينما يتم تسليم أرقام عمارات 36، 37،38، 39،40 يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.



وأضاف أنه سيتم تسليم ارقام العمارات رقم " 20_21_22_29_30 بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، فضلا عن بدء تسليم أرقام العمارات 1،2،23،24،25 يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر.



وكشف النجار عن طريقة إجراءات التسليم الوحدات السكنية، قائلا إنه على العميل التوجه لبنك الاسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الثالث بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، بالإضافة إلى أنه يتم تسجيل البيانات على موقع الالكتروني للجهاز وسيتم استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.