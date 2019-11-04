ضبط 547 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الاثنين، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية اللواء محمد عمارة مدير الأمن.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 547 حكمًا قضائيًا وهم عبارة عن، حكم جنايات، و125 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، فضًلا عن 255 أحكام غرامات، و148 مخالفات.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة.