استشاري نفسي لمهاجمي أسما شريف منير: شتائمكم تدل على التطرف

تزمت، عدم قبول الرأي الآخر.. هذا ما يمكن أن يلخص حالة الجدل الدائر حول أزمة انتقاد أسما شريف منير للشيخ الشعراوي إمام الدعاة.



على مدار اليومين الماضيين، دارت معركة كبيرة حول رأي أسما الخاص بها الذى نشرته خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ورغم أن ذلك حقها- إلا أنها اعتذرت لما قالته، حيث لاقت وابل من الهجوم طالها ولم يتوقف بعد حتى الآن.



أسما شريف منير"، إعلامية في مقتبل العمر، وابنة الفنان شريف منير، بدأت قصتها مع منشور مكتوب قالت فيه "عايزة رأيكم في حاجة بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم يا مدعين يا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه فيه حد كده".



رشح لها المعلقون من خلال التعليقات مشاهدة فيديوهات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ليأتي ردها "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي مقدرش يستوعبه، حقيقي استغربت"، لتفاجأ أن رأيها الشخصي لم يمر مرور الكرام، حيث هاجمها الجميع ووصفوا ما قالته بالإساءة ونصحها البعض بعدم الاقتراب من قامات دينية لن تستطيع أن تصل لما وصلوا إليه من علم، وأن تجعل آراءها فقط في عالم التسوق والمكياج والموضة، وهذا أفضل ما واجهته لأن الهجوم والسباب كان سيد الموقف، ما جعل والدها يقول لاحقًا مدافعًا عنها: "اعتقد لو فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي كان حيًا لم يكن يرضى بهذه الشتائم".



بعيدًا عن رأيها الذي اعتذرت عنه فيما بعد، والذي يمكن أن يختلف عليه البعض ويتفق فيه آخرون، إلا أنه غير الطبيعي كم النقاش حول الموضوع والتطاول عليها، في حالة أظهرت سوء الردود وظهور نبرة من الحدية والمغالاة فى التعليقات.



طبيب نفسي: تحول النقاش لحرب دليل على انعدام الثقافة



الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي أكد فى حديثه لـ"الدستور"، أن كراهية الاختلاف فى الآراء أصبحت سمة المصريين بالأخص، والعالم العربي عامة، مضيفًا: ان لكل شخص معطياته الخاصة التى تجعله يكون وجهة نظرة المختلفة عن الآخرين، والتي اكتسبها من خلال خبراته الحياتية وما ورثه أو تعلمه، وعلى الجميع احترام هذه الفروقات بين الناس.



وتابع: عندما عبرت أسما منير عن رأيها في الشيخ الشعراوي كان لابد أن يؤخذ فى مكانه الطبيعي كرأي نتفق أو نختلف عليه، وبالتالي يرد عليه برأي آخر، لكن الحدية والهجوم والسباب هم شكل من أشكال التطرف.



"ويرى "فرويز" إن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، بل هو سمة من سمات التحضر والثقافة، لكن التقليل من آراء الآخرين والحط منها هو المؤشر بالسوء، واصفًا الأشخاص الذين تطاولوا بالألفاظ على ابنة شريف منير، بأنهم غير محترمين "عندك رأي مخالف اشرحه فى نقط دون خطأ، كلما قلت الثقافة كلما تحولت هذه الخلافات إلى حروب".



يذكر أن أسما شريف منير تشارك والدها في تقديم حلقات برنامج "أنا وبنتي"، المعروض على قناة ONE، ويستضيف في كل حلقة نجوم الفن للحديث في موضوعات اجتماعية مختلفة.