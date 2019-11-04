تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباين اداء مؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.01 % و0.19 %على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 0.05 %.



وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية الارتفاعات بنسبة 1.78 %، فيما تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجعات بانخفاض قدره 0.48 %.

وجاء سهم "أم القيوين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بارتفاع بلغت نسبته 11.47 %، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء متراجعًا بنحو 9.09 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 35.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1661 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.4 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 749.2 ألف دينار مرتفعًا 0.15 %، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 4.31 مليون سهم مرتفعًا 1.4 %.