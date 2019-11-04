ضبط سائق أثناء تجديد رخصة قيادة بمؤهل دراسي مزور

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سائق بحوزته مؤهل دراسي "مزور" خلال تجديده رخصة قيادة بمرور بنها.



كانت معلومات سرية قد وردت للمقدم عبدالعظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية، مفادها تجديد "فوزى. ع. م" سائق، رخصة قيادة ثانية رقم 5903 بمستخرج رسمي بيان نجاح إتمام مرحلة التعليم الأساسي لسنة 1998م "مدرسة بلال بن رباح بإدارة بنها التعليمية".



وبالاستعلام من إدارة بنها التعليمية المنسوب إليها صدور ذلك البيان، أفادت بأن تلك البيانات "مزورة".



بمواجهة المتهم أمام العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، أقر بشرائه بيان النجاح من أحد الأشخاص يدعى "مصطفى" مقيم بمدينة بنها نظير مبلغ مالي 1500 جنيه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 5675 جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.