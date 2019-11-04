مناورات عسكرية روسية للقوات البحرية والجوية في البحر المتوسط

أعلن قائد عسكري روسي، اليوم الاثنين، عن إجراء مناورات مشتركة للأسطول العسكري والقوات الجوية الفضائية الروسية في مياه البحر المتوسط، في إطار الاختبار النهائي للاستعداد القتالي.



وقال قائد القيادة السريعة في منطقة العمليات البعيدة العقيد البحري، سيرجي ترونيف، في تصريحات له، إن أكثر من 5 سفن حربية بالإضافة إلى سفن الإمدادات شاركت في هذه المناورات.



وأضاف أن الميزة الرئيسية للمناورات الحالية تنحصر في مشاركة مجموعة مختلفة فيها ضمت سفن تابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق، بالإضافة إلى سفن الإمدادات، ومنظومة "باستيون" الصاروخية الساحلية، والطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقوارب القتالية لأسطول البحر الأسود.



وأشار إلى انتهاء المرحلة النشيطة للمناورات، والتي تم خلالها تجربة تنظيم استخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما تم تجربة عناصر حماية وحراسة الملاحة في المنطقة المعينة التي تشرف عليها وحدات الأسطول العسكري، وتم تحقيق نتائج إيجابية أثناء المناورات.



وتابع أن "هذه القوات تنفذ مهام ضمان أمن الملاحة والدفاع المضاد للغواصات والطائرات والتخريبات، ومراقبة السفن التابعة للقوات المسلحة الأجنبية المتواجدة شرق المتوسط".