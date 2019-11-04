سيناتور روسي: كوريا الشمالية مستعدة للوفاء بالتزامها النووي

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية مستعدة بالفعل للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.



وقال كوساتشوف - في تصريحات صحفية - "لدينا فرصة لسماع تقييم بيونج يانج لهذه التطورات مباشرة، وأستطيع القول أنها تؤكد وجهة نظرنا بأن كوريا الشمالية مستعدة بالفعل للوفاء بدورها في الاتفاقيات التي يتم تطويرها داخل المجموعة السداسية وعلى المستوى الثنائي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".



وأضاف أن بيونج يانج أبدت استعدادها لمواصلة طريق نزع السلاح النووي بشرط أن تهدأ حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ويتم تخفيف ضغط العقوبات على كوريا الشمالية.