تعرف على علاقة الاستحمام بالمياه والملح بطاقة الجسم (فيديو)

كشف الدكتور رئيف رأفت، أستاذ علم الطاقة، عن علاقة الاستحمام بالمياه والملح بطاقة الجسم، لافتًا إلى أن طاقة الحب رائعة جدًا للشخص الذي يستطيع التعامل معها في تحسين الحالة النفسية، أما طاقة الكره تؤثر على حياة الإنسان المستقبلية والعائلية.



وأضاف "رأفت"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الطاقة ذكرت في القرآن، مستشهدًا بقوله: "رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ"، مشيرًا إلى أن الإنسان لديه طاقة الحرارة والعصبية والمكان، وهي شيء ملموس.



ونوه "رأفت"، بأن تعديل الطاقة والمزاج يكون من خلال التأمل، والاستحمام بالمياه والملح، لافتًا إلى أن بوابات الطاقة السبعة يجب العمل عليها عن طريق مسح الجسم بالملح من خلال حركات دائرية عكس عقارب الساعة.

