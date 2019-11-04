ضبط 66 مخالفة تموينية في الجيزة

تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والمتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.



وأسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 66 مخالفة تموينية، من بينها 9 مخالفات إدارة منشأة دون ترخيص، 18 عدم حمل شهادة صحية، و15 عدم إعلان أسعار، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 عدم نظافة أدوات العجن.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

