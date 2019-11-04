ضبط 66 مخالفة تموينية في الجيزة
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
ندي حمديطباعة
تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والمتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 66 مخالفة تموينية، من بينها 9 مخالفات إدارة منشأة دون ترخيص، 18 عدم حمل شهادة صحية، و15 عدم إعلان أسعار، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 عدم نظافة أدوات العجن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.
وأسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 66 مخالفة تموينية، من بينها 9 مخالفات إدارة منشأة دون ترخيص، 18 عدم حمل شهادة صحية، و15 عدم إعلان أسعار، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 عدم نظافة أدوات العجن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.