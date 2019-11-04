تحرير 3384 مخالفة مرورية في الجيزة

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



شارك في الحملات ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - بقيادة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 1639 نموذج 125 مرور، 1250 مخالفة انتظار خاطئ، 21 مخالفة مواقف عشوائية، مخالفة تجاوز سرعة الرادار، 42 عدم الصلاحية الفنية للسيارة، 17 عدم استخدام حزام الأمان، مخالفة انبعاث دخان كثيف، 10 مخالفات حملة السرفيس، 43 مخالفة زجاج فاميه، 14 مخالفة ملصقات ومتعلقات، و77 مخالفة تصالح فوري، وحجز 42 توك توك، بإجمالي 3384 مخالفة مرورية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وعرضهم على النيابات المتخصصة.