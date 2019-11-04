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حوادث

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
جريدة الدستور
ندي حمدي
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:

- الطريق الزراعي عند منطقة قلما للقادم من بنها اتجاه القاهرة
- الدائري من المنيب حتى منزل الأوتوستراد
- نفق السلام اتجاه المرج
- كوبري السندباد وجوزيف تيتو
- شارع فيصل والهرم وشارع السودان خاصة عند مترو جامعة القاهرة
-المحور من أكتوبر بميدان لبنان خاصة أعلى منطقة ناهيا
-كوبري أكتوبر من التحرير لغمرة والعكس من صلاح سالم لرمسيس
-صلاح سالم من كوبري الجلاء لنفق العروبة
- كوبري أكتوبر وميدان رمسيس وميدان المؤسسة وميدان التحرير وميدان طلعت حرب بوسط القاهرة
- طريق النصر والأتوستراد والعروبة وصلاح سالم ومحور التسعين الشمالي والجنوبي بالتجمع الخامس والمحور المركزي بأكتوبر ومحور المشير طنطاوي
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