قطاع الأعمال: إنشاء أول مصنع لصناعة "الجينز" في مصر

كشف الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن استهداف الشركة لإنشاء أول مصنع لقماش الجينز في مصر، في منطقة كفر الدوار.



وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال تصريحاته للصحفيين على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أنه سيتم دمج شركات الغزل والنسيج إلى 4 شركات فقط بينما يتم دمج محالج القطن إلى 11 محلجا، فيما سيتم دمج شركات تجارة القطن والحلج إلى 9 شركات فقط وسيتم الاستفادة من الأصول في تمويل خطة التطوير التي تتكلف 21 مليار جنيه قد تزيد مع بداية التنفيذ.



وأشار إلى أنه ستكون هناك 3 شركات متكاملة للصناعة من القطن إلى صناعة الملابس الجاهزة وهي المحلة وكفر الدوار وحلوان، موضحا أن المراكز التصديرية ستكون في ثلاث مناطق وهي المحلفة وكفر الدوار والدلتا.



وأوضح أن التعاقد الثاني مع الشركات الموردة لماكينات تحديث خطوط الإنتاج سيكون خلال شهر يناير القادم حيث تستهدف الشركة القابضة للغزل والنسيج تطوير خطوط الانتاج علي أحدث مستوي.



وأشار إلى أن البرنامج الزمني لخطة تطوير صناعة الغزل والنسيج بدأت منذ مايو الماضي وسينتهي في ديسمبر 2021 حيث تبلغ مدته سنتين ونصف ويستهدف تحويل الشركات الخاسرة الي رابحة مع عودة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلى مكانتها السابقة.