حملة مكبرة لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعد وإشغال طريق لمحلات تجارية، ومقاهي عشوائية، وباعة متجولين.



كما أسفرت عن ضبط 17 مشتبهًا بهم، وتنفيذ 5 أحكام قضائية، وبائعين متجولين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.



