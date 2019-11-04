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مصر

الصحة: ضبط وإعدام 10 أطنان حلويات المولد فاسدة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 10 أطنان و25 كجم أغذية ومنتجات حلوى المولد المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات دورية مكثفة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على 1752 منشأة غذائية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2019.

وأوضحت، أن هذه الحملات تهدف لإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه تم إعدام 9 أطنان و350 كجم هوالك حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 675 كجم حلويات مجهولة المصدر للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم سحب 4434 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.

وذكر أن الحملات مرت أيضا على المنشآت الخاصة بأماكن تصنيع وبيع الحلوى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 266 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أو تعمل بدون ترخيص.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 1822 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيرة إلى تكثيف الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، أو شوادر بيع الحلوى، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.
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