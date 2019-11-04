تحرير 13 محضر عدم وجود شهادات صحية لعاملين في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لرصد أية مخالفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وضبط حالات التلاعب والغش التجاري.



وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين المتعاملين مع المواد الغذائية، وتحرير 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائية، كما تم تحرير 4 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص.



وتمكن المشاركون بالحملة من رصد عدة مخالفات داخل مخابز للخبز البلدي المدعم، نتج عنها تحرير 5 محاضر إثبات حالة، منها 4 محاضر إثبات حالة لمخابز ناقصة الأوزان القانونية، ومحضر إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين بها.