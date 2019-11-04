ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في مداهمة بالجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة البؤر الإجرامية في أنحاء المحافظة، ونجحت خلال 24 ساعة في القبض على 34 متهمًا من تجار المخدرات والأسلحة.



ونجحت الحملات تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، في مجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 27 متهمًا و25 قضية اتجار، و1463 جرام حشيش، و26 جرام هيروين، 25610 جرام أستروكس، و275 قرصًا مخدرًا، و140 جرام شادو، و200 جرام أفيون.



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، نجحت القوات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في ضبط 7 متهمين و7 قضايا دفاع وبندقيتين خرطوش 12 بامب أكشن و3 فرود محلية الصنع 12 مم، وطبنجتين عيار 9 مم و9 طلقات مختلفة عيار 12 مم.



تم تقنين الإجراءات حيالهم، وتحرير المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة للتحقيق.