انطلاق مراسم إحياء الذكرى الـ40 لاقتحام سفارة أمريكا بطهران

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، انطلاق مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، اليوم الاثنين، وسط تجمع عشرات الإيرانيين أمام مبنى السفارة السابقة.



ويصادف اليوم أيضا مرور عام على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يلقي قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي كلمة خلال المراسم.