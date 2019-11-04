انخفاض أسعار الذهب مع التقدم في محادثات التجارة الدولية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة شهية المستثمرين للمخاطرة مما يضغط على المعدن الأصفر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %إلى 1511.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %إلى 1513.90 للأوقية.



وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما حققتا تقدما في محادثات تهدف إلى إنهاء حرب تجارية مستمرة منذ قرابة 16 شهرا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل توقيع اتفاق هذا الشهر.



وشهدت الأسواق مزيدا من التفاؤل من بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي هدأت مخاوف من حدوث تباطؤ تؤججها الحرب التجارية الطويلة بين البلدين.