غدًا.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامى

تحيى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) غدا الثلاثاء، اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى 2019 تحت شعار (أهمية الهدف (د) من حملة سينداي السبعة)، حيث أنها تركز على الحد من أضرار الكوارث التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات الأساسية.



وبحلول عام 2030، سيعيش ما يقدر بنحو 50% من سكان العالم في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات والعواصف وموجات التسونامي.. ويعد الاستثمار في البنية التحتية المرنة وأنظمة الإنذار المبكر والتعليم أمرا مهما لإنقاذ الناس وحماية أصولهم من مخاطر تسونامي في المستقبل.



ففى السنوات الـ100 الماضية، أدى حدوث 58 كارثة للتسونامى إلى وفاة أكثر من 260 ألف شخص، أو ما معدله 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى.



وأدى التسونامى في المحيط الهندى في ديسمبر 2004 إلى أكبر عدد من الوفيات في تلك الفترة، وتسبب فيما يقدر بـ227 ألف حالة وفاة في 14 بلدا، حيث كانت إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند الأكثر تضررا.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر 2015، القرار 20370، باعتبار يوم 5 نوفمبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى من أجل رفع مستوى الوعى بأمواج التسونامى وتبادل الطرق المبتكرة للتقليل من المخاطرة.



ويعتبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج التسونامى من بنات أفكار اليابان، التى لديها تجربة مريرة تتكرر على مر السنين، وخبرات كبيرة متراكمة في مجالات مثل الإنذار المبكر بأمواج تسونامى، والعمل العام وإعادة البناء بشكل أفضل بعد وقوع الكارثة للحد من التأثيرات المستقبلية.



وأشار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة له، إلي أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ15 لفجيعة أمواج تسونامي المحيط الهندي، التي راح ضحيتها 230 ألف شخص في 14 بلدا.. وقد شهدنا منذ ذلك الحين تحسنا كبيرا في نظم الإنذار المبكر، ليس للمحيط الهادئ فحسب، ولكن أيضا للمحيط الهندي والبحر الكاريبي وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى.



وأضاف جوتيريش "إلا أن الخسائر الاقتصادية المتزايدة على مدار الـ20 عامًا الماضية توضح أننا لم نقف بعد بشكل كامل على أهمية البنية التحتية الحيوية المقاومة للكوارث، فذلك أمر ضروري لتجنب تعطل الخدمات العامة المهمة الذي يمكن أن يحدث أثناء أمواج تسونامي والزلازل والنوازل الجوية".



ومازالت المخاطر هائلة، فهناك ما يقدر بـ680 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة؛ وقد يتجاوز هذا العدد المليار بحلول عام 2050.. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن حالة الطوارئ المناخية قد يزيد من استفحال القوة المدمرة لأمواج تسونامي، وسيكون الحد من المخاطر حاسما في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ودعا جوتيريش، في اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، أشجع الحكومات والسلطات المحلية وصناعة البناء إلى السعي لتحقيق التنمية الواعية بالمخاطر والاستثمار في بناء القدرة على الصمود.



وتٌعرف تسونامي بأنها عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة التي أنشأتها اضطرابات تحت الماء، ولها عادة علاقة مع الزلازل التي تحدث في الأسفل أو بالقرب من المحيط.



ويمكن أن تتسبب ثوران البراكين والانهيارات الأرضية الغواصة وتساقط الصخور الساحلية أيضا في تولد تسونامي، كما يمكن لكويكب كبير أن يؤثر على المحيط، حيث تنشأ الموجات نتيجة الحركة العمودية في قاع البحر، والتي تتسبب في نزوح الكتلة المائية.. وتظهر موجات تسونامي في كثير من الأحيان كجدران من الماء ويمكن أن تهاجم الشاطئ وتصبح خطرة لعدة ساعات مع قدوم موجات كل 5 إلى 60 دقيقة.



وقد لا تكون الموجة الأولى هي الأكبر، ولكن غالبا ما تكون الموجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو حتى الموجات اللاحقة هي الأكبر، وبعد أن تفيض موجة واحدة أو تفيض في المناطق البرية، تأخذ في التراجع باتجاه البحر في كثير من الأحيان بقدر ما يمكن للشخص أن يرى ذلك وبالتالي يصبح قاع البحر معرض للخطر أو مكشوفا.



وبعد ذلك تندفع الموجة المقبلة إلى الشاطئ خلال دقائق وتحمل في طياتها الكثير من الحطام العائمة التي دمرتها موجات سابقة.. فعلى الرغم من قوة موجة التسونامي التي تسير بسرعة كبيرة تصل إلي قرابة 640-960 كمساعة؛ يمنح الأشخاص بعض الوقت للاستجابة والاستعداد إذا قدمت تحذيرات كافية وفورية للحدث الذي يولد التسونامي.. ويعتمد هذا بوضوحٍ على مدى خروج الناس من مركز الزلزال إضافة إلى أجهزة مراقبة زلزالية تنشر في الأرض؛ والتي تتألف من عوامات في المحيط تكشف التغيرات في الضغط الناتج عن حركة كمية كبيرة من الماء، وتستخدم هذه الأجهزة للكشف عن وجود التسونامي وتتبع اتجاه حركتها وسرعتها.



ولا يقتصر الأمر على القدرة على التنبؤ بكيفية تأثير التسونامي؛ إذ لا يقل التأهب في وقت السلم أهمية عن ذلك.. ومن الضروري وجود إجراءات مناسبة للتقييم السريع لخطر حدوث التسونامي وإصدار تحذيرات فعالة وواضحة والتأكد من أن السكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر كبير من جراء التسونامي هم مدربون ومدركون لكل من المخاطر والإجراءات المناسبة التي ينبغي اتخاذها في حال حدوثها.



وفي هذا السياق، فقد نموذج المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية قرابة ألفي تسونامي بهدف إنشاء مجموعة من السيناريوهات التي تصف تأثير موجات التسونامي المحتمل والناتجة عن زلازل مختلفة القوة والموقع، وقد أصبحت نتائج هذه السيناريوهات بمثابة دليل يمكن لمديري الطوارئ استخدامه عند التحضير لأحداث تسونامي وإصدار التحذيرات.



وكذلك يجب أن نتذكر أنه على الرغم من توافر أفضل المعلومات واستراتيجيات الاستعداد الممكنة، ولكن لا يمكن التنبؤ بمفاجآت الطبيعة، ثم إنه تعتمد جميع أنظمة التحذير وإجراءات الإعداد على الكشف الدقيق والفعال عن الحدث المسبب للتسونامي؛ فإذا كانت التسونامي ناجمة عن سبب آخر غير الزلزال كانهيار أرضي تحت الماء؛ فمن المرجح ألا يكون هناك تحذير ما لم تكن هناك مجموعة مناسبة من عوامات كشف التسونامي في المنطقة المجاورة.



وتعمل عدد من الوكالات الحكومية الأسترالية معا لدعم مركز الإنذار الأسترالي المشترك لتسونامي؛ إذ تشرف الوكالة الأسترالية للعلوم الجيولوجية على سلسلة من أجهزة رصد الزلازل في المحيط الهندي والهادي والمحيطات الجنوبية التي توفر معلومات شبه فورية عن أحداث الزلازل، ثم يراجع النظام الآلي الأحداث لتحديد احتمالية حدوث التسونامي، ويصدر خبير متخصص في علم الزلازل قرارا نهائيا ويرسل المعلومات إلى مكتب الأرصاد الجوية في غضون 15 دقيقة من وقوع الزلزال.



ويدير مكتب الأرصاد الجوية مجموعة من أجهزة قياس مستوى سطح البحر وعوامات لكشف تسونامي المحيط، ويستخدم هذه المعلومات إلى جانب المعلومات الزلزالية من الوكالة الأسترالية للعلوم الجيولوجية بهدف تحديد السيناريو المناسب المحسوب مسبقا، وتقييم مخاطر التسونامي القصوى والشدة المحتملة، ثم يصدر التحذيرات المناسبة.



وتستمر الوكالة الأسترالية للعلوم الجيولوجية في مراقبة الحدث لمعرفة ما إذا كان يتطور وفقًا للتنبؤ، وتحدَّث التحذيرات والنصائح حسب الضرورة، ثم أن تشارك الوكالة في الجهود الدولية لتوفير التحذير من التسونامي المحتمل في المحيط الهندي؛ إذ تقدم معلومات إلى نظام الإنذار من أجل تخفيف موجات التسونامي في المحيط الهندي، ثم تصبح السلطة الوطنية لكل بلد مسؤولة عن إصدار تحذيرات التسونامي لمواطنيها.



وقد نجح باحثون من ألمانيا في إعادة تصور مسار كارثة تسونامي، التي وقعت في جزيرتي جاوة وسومطرة الإندونيسيتين قبل نحو 9 أشهر، بالتفصيل.. ووفقا للباحثين فإن موجة الفيضان التي تسببت في الكارثة وأودت بحياة نحو 430 شخصا وشردت عشرات الآلاف، لم تكن بسبب ثوران بركان أناك كراكاتوا أو بسبب أحد الزلازل، بل بسبب الانزلاق المفاجئ لجزء كبير من البركان في البحر.



وأعاد فريق الباحثين تحت إشراف توماس فالتر من مركز الأبحاث الجيولوجية بمدينة بوتسدام الألمانية تصور الأحداث التي سبقت الكارثة بشكل بطيء، ونشروا النتيجة التي توصلوا إليها في العدد الحالي من مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز) المتخصصة.



وأوصى الباحثون، في دراستهم، بألا تركز أجهزة الإنذار المبكر مستقبلا على رصد الزلازل فقط، بل تتعداها إلى البراكين الخطيرة القريبة من البحر أيضا، وتسببت الزلازل مع أمواج تسونامي في أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2018 بإندونيسيا في مقتل أكثر من 3000 شخص.. وارتفع عدد ضحايا أمواج تسونامي التي ضربت جزيرتي جاوة وسومطرة الإندونيسيتين، إثر ثورة بركان أناك كراكاتوا في مضيق سوندا، إلى 373 شخصا.



ويعد تسونامي مضيق سوندا من الموجات العاتية الناجمة عن ثورة بركانية، وهي شبيهة بالتسونامي الناجم عن الزلازل من حيث القوة والتأثير والخسائر البشرية.. وكان هذا البركان قد ثار في عام 1883، وكان من أقوى الثورات البركانية في التاريخ، وأدى إلى مصرع نحو 30 ألف شخص ضمن موجات تسونامي ضخمة ورماد بركاني.



وكشفت تقارير مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، أنه في عام 2018 ضرب العالم 13 زلزالًا قويا، ووصلت درجات بعضها إلى مستويات قياسية، وتضررت من أغلبها دول في أمريكا اللاتينية.



واجتاح تسونامي أكثر من مرة سواحل إندونيسيا، مخلفا عددا كبيرا من القتلى والمنكوبين، بينما إلتهم 60 حريقا غابات بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الفيضانات التي غمرت مناطق عدة ومختلفة من المعمورة.



ووقع زلزال شدته 7.5 درجة، قبالة جزيرة سولاويسي وسط إندونيسيا، متسببًا بتسونامي ضرب مدينة بالو الساحلية، كما اجتاح الساحل الأندونيسي تسونامي آخر يوم 22 ديسمبر 2018، وتحديدًا مضيق سوندا بين جزيرتي سومطرة وجاوا، إذ تمثلت حصيلته في 426 قتيلًا و7202 جريح، و20 مفقودًا على الأقل.. كما في مطلع عام 2018، هز زلزال قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ساحل جنوب بيرو، مسفرا عن سقوط قتيلين وإصابة العشرات مع فقدان 17 آخرين.



وشهِدت فنزويلا زلزالا عنيفا قوته 7 درجات في شهر أغسطس 2018، حيث وقع بولاية سوكري شرقي البلاد، وأثار موجة من الهلع والخوف لدى الأهالي.. وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث إلى أن عدد ضحايا الكوارث الناجمة عن تغير المناخ والحركات الأرضية خلال الفترة بين عامى 1998 و2017، بلغ نحو 1.3 مليون قتيل وأكثر من 4.4 مليار مصاب وبدون مأوى ونازح بحاجة إلى المساعدة الطارئة.



وأشار تقرير، يرصد حجم الأضرار على المستوى البشرى والمادى والتي خلفتها الكوارث الناجمة عن تغير المناخ والحركات الأرضية في الفترة بين عامى 1998 و2017، إلى أن غالبية عدد الضحايا كان بسبب الحركات الأرضية، مثل الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي"، كما أن نحو 91% من تلك الكوارث تسببت فيها الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر.



ولفت إلى أن الكوارث الطبيعية التى ضربت معظم البلدان خلفت خسائر اقتصادية مباشرة تصل قيمتها إلى حوالى مليارين و908 ملايين دولار، فيما تسببت الكوارث ذات العلاقة بالمناخ في خسائر بلغت مليارين و245 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة تصل إلى 77% من الإجمالي.



وأوضح التقرير إلى أن هذا يقارن مع خسائر لنفس السبب بلغت 895 مليار دولار بنسبة 68% من إجمالي 1313 مليار دولار خسائر في الفترة من 1978 إلى 1997، لافتا إلى أن الخسائر الإجمالية جراء ظواهر الطقس المتطرفة زادت بنسبة تصل إلى حوالى 251% بين الفترتين.



كما لفت إلى أنه خلال السنوات الـ20 الأخيرة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكثر الدول خسائر جراء تلك النوعية من الكوارث، حيث تكبدت ما قيمته 945 مليار دولار، بينما تكبدت الصين نحو 492 مليار دولار رغم أنها واجهت عددا أكبر من الكوارث بالمقارنة بالولايات المتحدة، ثم اليابان بقيمة 376 مليار دولار، تلتها الهند بحوالي 89 مليارا بنسب أقل كل من بوتوريكو والمكسيك.



وبين التقرير أنه بالنسبة للكوارث منذ عام 2000، فإنه في الدول ذات الدخل المنخفض كان متوسط الضحايا حوالى 130 قتيلا لكل مليون شخص يعيشون في المناطق المتضررة بالكارثة، وذلك مقارنة بـ18 قتيلا فقط لكل مليون شخص في الدول ذات الدخل المرتفع، وأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية زادت بنسبة 151% خلال العقدين الأخيرين.



وحذر التقرير من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة تؤثر سلبا على جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر في المناطق المعرضة للخطر في العالم وتعيق مشروعات التنمية.