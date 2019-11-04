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منوعات

برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
سقوط جدار برلين
سقوط جدار برلين
وكالات
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تبدأ العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين أسبوع الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها.

ويستهل عمدة برلين، ميشائيل مولر، الفعاليات الاحتفالية، التي بزيد عددها عن مئتي فعالية، مساء اليوم في ميدان ألكسندربلاتس، حيث تظاهر هناك قبل 30 عاما في الرابع من نوفمبر 1989 مئات الآلاف من سكان شرق ألمانيا للمطالبة بحرية الرأي والديمقراطية.

ومن المقرر إحياء ذكرى هذا اليوم التاريخي بعرض فني في نفس مكان الحدث.

ويعتزم البرلمان المحلي لولاية برلين إجراء نقاش حول تداعيات الثورة السلمية مساء اليوم، ومن المنتظر أن تشارك في هذا النقاش المعارضة السابقة للنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقا، ماريانه بيرتلر، التي كانت ضمن المتحدثين خلال المظاهرات في ميدان ألكسندربلاتس.

وأمام بوابة براندنبورج التاريخية من المنتظر مشاهدة أحد الأعمال الفنية التركيبية، حيث سيُجرى تربيط نحو 30 ألف ورقة تحوي رؤى أو أماني أو رسائل من أشخاص على هيئة سحابة ترمز إلى الحرية على امتداد 150 مترا.

وتحت شعار "7 أيام - 7 أماكن" سيُجرى حتى التاسع من نوفمبر الجاري عقد حلقات قراءة وحوارات مع شهود على العصر ونصب تركيبات فنية وإقامة معارض وأجنحة لتقديم المعلومات وعرض أفلام في الأماكن التي شهدت الثورة السلمية في برلين.
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