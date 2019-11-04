مستوطنون يسرقون زيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس

أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة قريوت جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية، لـ "وفا"، إن مزارعي القرية اكتشفوا سرقة محصول الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة "عيليه".



وأضافت المصادر أن المستوطنين وضعوا قضبان حديد كعوائق من أجل منع وصول المركبات الى الأراضي في المنطقة.



يذكر أن الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنات في قرى جنوب نابلس تتعرض لسرقة محصول الزيتون بشكل شبه يومي.