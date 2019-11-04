ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون الأوضاع في المنطقة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضافت أنه جرى خلال الاتصال "بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها".



كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.