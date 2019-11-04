الاحتلال يعتقل مواطنا من الرام شمال القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت المواطن ابراهيم كنعان في الأربعينيات من عمره، بعد ان داهمت منزله وفتشته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين زكريا اسكافي، ومصطفى سمحة الواقعين في عمارة ابو اصبع قرب قصر الضيافة من البلدة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.