تدمير مخابئ "بوكو حرام" في نيجيريا

دمرت القوات الجوية النيجيرية أحد مخابئ جماعة بوكو حرام الإرهابية بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وفقا لمتحدث باسم القوات الجوية، في تصريح لـ"شينخوا" اليوم الاثنين.



وأشار المتحدث ايبكونلي دارامولا، في تصريحه، إلى أن المخبأ المستهدف كان على حافة بحيرة تشاد شمالي بورنو، وقد قادت عملية القوات الجوية أيضا إلى مقتل العديد من مسلحي بوكو حرام.



ووفقا لتقارير استخبارية، كانت المجموعة تستخدم المنطقة لشن هجمات ضد قوات الأمن، حسبما أضاف المتحدث.



وتم شن غارة يوم الجمعة بعد مهمة استطلاع استخبارية قامت بها القوات الجوية، حيث حددت عربات تابعة لبوكو حرام بالمنطقة، وتم تنفيذ هجوم لاحق يوم السبت، بعد حركة ملحوظة بجزء آخر من المنطقة، وفقا للمتحدث.



وقال أيضا إن القوات الجوية ستواصل تدمير بقايا إرهابيي بوكو حرام، عبر التعاون مع القوات البرية.



وتشهد منطقة شمال شرقي نيجيريا عدم استقرار لأكثر من عقد بسبب بوكو حرام، المعروفة بأفكارها الداعية لتأسيس خلافة مفترضة، في هذا البلد الأكثر سكانا في أفريقيا.