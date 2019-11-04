شركات سياحية تطالب بالسيطرة على أسماك القرش في أستراليا

طالبت الشركات السياحية والنشطاء المعنيون بحماية الحياة البحرية باتخاذ إجراء حكومي عاجل للسيطرة على أسماك القرش في الحيد المرجاني العظيم في أستراليا بعد وقوع عدة هجمات.



ودعت الشركات في ولاية كوينزلاند في خطاب نُشر اليوم الاثنين لاتخاذ إجراءات غير مميتة للسيطرة على أسماك القرش، مثل استخدام أجهزة رصد أسماك القرش من الجو، وتحديد مناطق للسباحة محاطة بالشباك.



وقالت الشركات" الحلول طويلة المدى سوف تتطلب تفهما أوضح لحركة أسماك القرش وتحليل مفصل للحوادث الأخيرة".

وكان بريطانيان قد أصيبا بإصابات خطيرة الأسبوع الماضي، حيث فقد أحداهما قدمه، في هجوم لسمكة قرش بمنطقة وايت صندايز، التي يزورها أكثر من 750 ألف شخص سنويا.



وكان استرالي 33 عاما قد توفى في نوفمبر العام الماضي عقب تعرضه لهجوم من سمكة قرش بنفس المنطقة.