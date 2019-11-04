الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 19 29

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 28

بلطيم 18 28

مطروح 17 27

السلوم 17 28

سيوة 14 26

بورسعيد 21 26

دمياط 20 27

الزقازيق 18 29

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 28

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 08 24

الطور 18 29

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 30

بني سويف 17 30

المنيا 15 31

أسيوط 15 31

سوهاج 15 31

قنا 15 32

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 23 31

أبو رماد 23 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 24 28