الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

سفارة باكستان فى كابول تغلق قسم التأشيرات بالعاصمة الأفغانية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:40 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت سفارة باكستان في كابول إغلاق قسم التأشيرات في العاصمة الأفغانية لدواع أمنية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قرار السفارة جاء بعد تعرض دبلوماسيين باكستانيين في العاصمة الأفغانية كابول لمضايقات، مشيرة إلى أنها ستظل مغلقة من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد استدعت أمس الأحد القائم بالأعمال الأفغاني لنقل مخاوف خطيرة بشأن سلامة وأمن الموظفين الدبلوماسيين في سفارة باكستان في كابول وبعثاتها الفرعية.

يشار إلى أن وقف منح التأشيرات للأفغان يعد بمثابة صفعة لهم إذ يتقدم المئات منهم يوميا بطلب تأشيرات لدخول باكستان بهدف تلقي العلاج أو التبضع أو حتى دخول الجامعات.
وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توترا منذ فترة طويلة حيث يلقي الأفغان باللوم على إسلام أباد في عدد من المشاكل بما في ذلك دعمها لحركة "طالبان" وهو ما تنفيه باكستان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

منذ حوالي 10 ساعات

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

منذ حوالي 16 ساعة

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

فقدان الوزن غير المبرر.. ناقوس خطر يهدد صحتك

الرئيس نيوز

بالفيديو.. أحمد موسى يشيد بتدريبات الجيش المصري المتنوعة

تركي آل الشيخ يصل القاهرة لزيارة محمود الخطيب

النيابة العامة في السودان تأمر بالتحقيق في "انقلاب" البشير على السلطة

باعتراف رسمي.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد آبي أحمد في إثيوبيا إلى 86 قتيلا

منوعات

قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

وحش الجودزيلا فى مدينة ملاهى باليابان

إقالة الرئيس التنفيذى لماكدونالدز لتورطه فى علاقة عاطفية محرمة

تركى آل الشيخ: "وصلت مصر.. اتفسح فين؟"

كشكول

عمر : لا يوجد موعد محدد لإعلان نتيجة تعاقدات المُعلمين

إعلام القاهرة تعلن توصيات ندوتها حول فبركة الأخبار وآمن المجتمع

جامعة الزقازيق تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات"مستند"

منتخب جامعات مصر يتصدر مجموعته في بطولة كرة الصالات بالإمارات

إسلام سياسي

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة

قصة مركز العدالة والتحكيم المحرض ضد مصر من أمريكا

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى


زيت وسكر

إجراءات شرطة التموين لمراقبة وضبط الأسواق

“القوى العاملة بالقليوبية| توفر 287 فرصة عمل بـ 8 منشآت

نصائح لترشيد استهلاك سخان المياه الكهربائى

احذر نقص نقص فيتامين (د) يعرض القلب لمخاطر صحية

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
د. محمد أحمد داود
قصواء الخلالى تكتب: «فرص الحياة» فى الحياة رغم الموت
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك