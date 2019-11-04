سفارة باكستان فى كابول تغلق قسم التأشيرات بالعاصمة الأفغانية

أعلنت سفارة باكستان في كابول إغلاق قسم التأشيرات في العاصمة الأفغانية لدواع أمنية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قرار السفارة جاء بعد تعرض دبلوماسيين باكستانيين في العاصمة الأفغانية كابول لمضايقات، مشيرة إلى أنها ستظل مغلقة من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر.



وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد استدعت أمس الأحد القائم بالأعمال الأفغاني لنقل مخاوف خطيرة بشأن سلامة وأمن الموظفين الدبلوماسيين في سفارة باكستان في كابول وبعثاتها الفرعية.



يشار إلى أن وقف منح التأشيرات للأفغان يعد بمثابة صفعة لهم إذ يتقدم المئات منهم يوميا بطلب تأشيرات لدخول باكستان بهدف تلقي العلاج أو التبضع أو حتى دخول الجامعات.

وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توترا منذ فترة طويلة حيث يلقي الأفغان باللوم على إسلام أباد في عدد من المشاكل بما في ذلك دعمها لحركة "طالبان" وهو ما تنفيه باكستان.