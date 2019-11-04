تجارة تايلاند: المحادثات بشأن اتفاق تجارى آسيوى "حاسمة"

قال وزير التجارة التايلاندي جورين لاكساناويتيس، اليوم الاثنين، إن المحادثات الرامية إلى الاتفاق على ما قد يكون أكبر تكتل تجاري في العالم كانت حاسمة وأنه سيتم إصدار إعلان بنجاحها في وقت لاحق اليوم الاثنين.



وثارت شكوك بشأن احتمالات التوصل لاتفاق على "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" والتي تؤيدها الصين بسبب مطالب من الهند في آخر دقيقة قبل بدء الاجتماعات في بانكوك.



وقال الوزير التايلاندي "المفاوضات الليلة الماضية كانت حاسمة. سيصدر الزعماء إعلانا بشأن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في وقت لاحق اليوم. الهند جزء أيضا من ذلك وستشارك في إصدار الإعلان. التوقيع سيكون في العام المقبل".



وانطلقت رسميًا قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس الأحد، في العاصمة التايلاندية بانكوك، لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، وسط شكوك حول ما إذا كانت ستشهد تقدمًا كبيرًا في المحادثات حول الاتفاق التجاري الأكبر في العالم.