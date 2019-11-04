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عالم

الصين تستقبل ماكرون لكنها تحذر من التدخل بملف هونج كونج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
الرئيس الفرنسي ايمانويل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
وكالات
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تستعد الصين التي تخوض مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة، الإثنين لاستقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحرارة، لكنها حذرته في الوقت نفسه من مغبة التدخل في الاضطرابات التي تشهدها هونج كونج.

ومن المتوقع وصول إيمانويل وبريجيت ماكرون بعد الظهر بالتوقيت المحلي الى شانغهاي العاصمة الاقتصادية للصين، في زيارة تركز على التجارة.

وخلال رحلته الأولى إلى الصين أوائل عام 2018، وعد ماكرون بالعودة إلى البلاد مرة واحدة على الأقل كل عام.

وقال زهو جينغ المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية الخميس مقتبسا كلاما لكونفوشيوس "بين الاصدقاء، نُقدّم الافضل دوما، خصوصا لصديق آت من بعيد. يجب ان يحظى باستقبال حار وودي".

واللقاء الأبرز في هذه الزيارة سيكون عشاءً غدا الثلاثاء بين ماكرون وعقيلته والرئيس الصنيي شي جينبينغ وزوجته المغنية بنج ليوان، في حديقة يو الواقعة بشنغهاي القديمة، والتي تُعتبر إحدى أجمل حدائق الصين.

ويسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز اتّصالاته مع الأوروبيين في وقت يتباطأ اقتصاد بلاده، وهو تراجع فاقمته الحرب التجاريّة مع الولايات المتحدة. كما أنّه يُواجه تحدّيًا غير مسبوق منذ خمسة أشهر في هونج كونج حيث يرفض المحتجّون نفوذ بكين المتنامي.

وفي وقت أكّد الإليزيه أنّ ماكرون سيتطرّق "بلا محظورات" إلى المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان والوضع في هونج كونج وإقليم شينجيانغ، وجّهت بكين تحذيرًا إلى الرئيس الفرنسي.

وقال الدبلوماسي الصيني إنّ "هونج كونج وشينجيانغ من الشؤون الداخليّة للصين".

ودعت منظّمة هيومن رايتس ووتش ماكرون إلى الضغط على نظيره "من أجل إغلاق معسكرات التعليم السياسي" في شينجيانغ.

ويُشارك ماكرون لدى وصوله الإثنين في حفل عشاء مع قادة العالم الآخرين المدعوّين إلى افتتاح معرض شنغهاي الثاني للواردات، وهو موعد تجاري سنوي أنشأه النظام الشيوعي لإظهر عزمه على فتح أسواقه.

وقال الدبلوماسي الصيني إنّ الحوار الفرنسي الصيني "مهمّ جدًّا في وقتٍ يشهد العالم الكثير من الأزمات المتتالية، حيث تواصل الحمائية والأحادية صعودهما"، مشيرًا بذلك إلى الولايات المتحدة من دون أن يُسمّيها.
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