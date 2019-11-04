العموم البريطانى يصوت على اختيار خليفة رئيس البرلمان

يصوت مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين على خليفة رئيس البرلمان جون بيركو الذي ترأس جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.



يشار إلى أن المرشحين الأوفر حظا لخلافة بيركو هم النائب ليندسي هويل والنائبة هارييت هارمان من حزب العمال والنائبة إلينور لينج من المحافظين.



وكان بيركو، الذي ترأس جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي، عضو عن حزب المحافظين في مجلس العموم منذ عام 1997 وانتخب رئيسًا للمجلس في عام 2009، الأمر الذي تطلب منه الحفاظ على الحياد السياسي.



واتهمه العديد من أعضاء حزبه، الذي يقوده حاليا رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالتحيز خاصة منذ أن تم التصويت في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام.2016