إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

أطلقت القوات المسلحة في غانا حملة تهدف إلى زيادة التوعية بمرض سرطان الثدي على خلفية أن معظم الحالات التي يجرى تشخصيها تكون في مراحلها المتأخرة.



وذكر المسؤولون بالمستشفى العسكري أن حملة التوعية تستهدف الوصول إلى أفراد العسكريين وعائلاتهم والمدنيين من خلال تشجيع الفحص الذاتي للثدي لدى الصغار والكبار على حد سواء لضمان الكشف المبكر والعلاج.



وقال البريجادير جنرال ني أدزا أبوداي مدير المستشفى العسكري، خلال إطلاق الحملة، إن المستشفى تمكن من تشخيص إجمالي 152 حالة سرطان الثدي من يناير إلى أكتوبر هذا العام مقارنة بعدد 162 حالة العام الماضي، مشيرا إلى أن معظم حالات سرطان الثدي التي تم تشخيصها كانت نتائجها سيئة بسبب تأخر اكتشافها.



وأضاف أبوداي، وفقا لصحيفة (جانيان تايمز) على الإنترنت، أن حوالي 70 % من حالات سرطان الثدي التي تم تشخيصها في غانا في المراحل المتأخرة.. مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن 30 % من حالات سرطان الثدي تحدث للنساء تحت سن 35 عاما.