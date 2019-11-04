قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

عثر على هرة صغيرة بالهيكل السفلي لشاحنة في رحلة طولها 450 كيلومترا من النرويج إلى الدنمارك، وظلت أسفل الشاحنة حتى خلال رحلتها على متن العبارات، مما جعلها تحظى باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت الإذاعة النرويجية أنه بعد أن خرجت الشاحنة في مستهل رحلتها من مدينة أجرسوند بمقاطعة روجالاند جنوب غرب النرويج إلى بروندرسليف بشمال يوتلاند بالدنمارك، تم تسليمها إلى ميكانيكي بورشة للسيارات في البلدة الدنماركية، حيث عثر على القطة على هيكل السيارة "الشاسيه".



وذكر مدير مأوى للحيوانات في البلدة الدنماركية للراديو، بأنه من المرجح أن يكون القط قد صعد إلى الهيكل السفلي للشاحنة بحثا عن الدفء قبل نقله في رحلة طويلة غير متوقعة، وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الرحلة كان عبارة عن عبور مسطحات مائية على متن العبارات، إلا أن القطة بقيت تحت المركبة في رحلة برية طويلة.



وأضاف المسؤول، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري "أنها تعاني من الجفاف والخمول والصدمة، ولكن تم إعطاؤها السوائل والطعام والرعاية، وهناك فرصة جيدة لأن تنجو".