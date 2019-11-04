وحش الجودزيلا فى مدينة ملاهى باليابان

يفتتح في الصيف المقبل منطقة تضم نسخة طبق الأصل من الوحش جودزيلا الشهير في أفلام المغامرات في حديقة ملاهي بغرب اليابان.



وقد تم تصميم النموذج طبق الأصل لحيوان جودزيلا في مدنية ملاهي "نيجيجين" في جزيرة أواجا بإقليم جيوجو، ليتطابق مع الوحش الذي ظهر في فيلم "شين جودزيلا" الذي عرض في دور العرض عام 2016، وتناول سعي البشر للتصدي للوحش بعد ظهوره في خليج طوكيو.



وقال كيجى أوتا رئيس القسم المشرف على "جودزيلا" في مؤسسة "توهو" التي تملك حقوق الملكية الفكرية أنه من المنتظر أن يكون هذا أول مرة يفتتح فيه جزء في مدينة ملاهي يضم نسخة بالحجم الطبيعي للوحش جودزيلا.



وسيلعب الزوار دور الباحثين الذين يدخلون جسم جودزيلا المدفون جزئيا عبر الفم ويقومون بمهام عديدة في محاولة لتدمير خلاياه من خلال ألعاب الرماية.