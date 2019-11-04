الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

أعلنت السلطات الهندية أنها ستزود 5 ملايين من أطفال المدارس بالعاصمة نيودلهي بأقنعة الوجه في ظل مواجهة السلطات للضباب الدخاني الكثيف الذي يهدد طلاب المدارس في العاصمة.



وتعد العاصمة الهندية أكثر مدينة من حيث معدلات التلوث في العالم، وبلغت التلوث مستوى 743 من "بى أ 5ر2 لكل متر مكعب" في بعض المناطق، وذلك في الوقت الذي يعد فيه أي مستوى يزيد على 100 غير صحي.



وقال مسئول في المجلس المركزي لمواجهة التلوث - في تصريحات صحفية - إنه في حالة استمر هذا المستوى لأكثر من يومين فإن السلطات سوف تطبق إجراءات عاجلة للمرة الأولى خلال العام الحالي، وسوف تتضمن هذه الإجراءات إغلاق المدارس ووقف أعمال البناء وحظر دخول الشاحنات للمدينة.



يذكر أن العاصمة الهندية تعد من أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 18 مليون نسمة.