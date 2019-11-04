البابا تواضروس: الحرية يجب أن تكون منضبطة.. والرهبنة عليها إقبال

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الحرية مثل نهر النيل لها ضفتان؛ ضفة هي القانون الإلهي، وضفة هي القانون الوضعي فلابد من وجود الضفتين، الوصية الإلهية والقانون الوضعي؛ ما خلا ذلك فهو الفوضي. الحرية يجب أن تكون منضبطة.



جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة المشاركين في لقاء شباب الحرفيين بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.



وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، أن الرهبنة عليها إقبال وسوف يخرج كتاب وثائقي عن أديرتنا.



وعن إمكانية أن توفر الكنيسة بعض المشروعات الصغيرة لرفع معاناة الكثيرين من قلة الأعمال، قال قداسته: الكنيسة يمكن أن تشارك بالقروض، المهم أن الإنسان يعمل، المهم أن تبدأ حتى لو بدأت صغير وأعطى قداسته بعض الأمثلة ممن نجحوا نجاحًا كبيرًا بالرغم من البدايات الصغيرة.