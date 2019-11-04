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مصر

ننشر لوجو وزارة السياحة المشارك فى بورصة لندن 2019

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:11 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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حصلت "الدستور" على اللوجو الخاص بمشاركة وزارة السياحة فى بورصة لندن للسياحة والسفر wtm London 2019 التى ستعقد بعد ساعات من صباح اليوم بالعاصمة البريطانية وتمتد حتى السادس من نوفمبر الجاري.

ويشارك هذا العام فى الدورة الـ٤٠ من البورصة، نحو 5000 شركة عارضة من كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر.

وتختلف المشاركة المصرية هذا العام بالبورصة عن الدورات الماضية وخاصة أنها تأتى بعد أيام قليلة من الإعلان البريطانى عن رفع الحظر عن شرم الشيخ مما سيجعل الجناح المصري محط أنظار جميع المشاركين.

وستحاول وزارة السياحة الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فعاليات البورصة، بالإضافة إلى الترويج إلى كافة المقاصد السياحية داخل مصر.

الجدير بالذكر أن السوق الانجليزى كان يحتل المرتبة الثانية من حيث الاعداد السياحية الوافدة بعد السوق الروسى إلا أن فرض الحظر الجوى على شرم الشيخ المقصد الأول للانجليز تراجعت الاعداد حتى وصلت العام الماضي إلى قرابة 415 الف سائح تمركزوا بالغردقه ومرسى علم.
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