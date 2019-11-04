المنشآت السياحية: نعمل على جذب سلاسل المطاعم الشهيرة للاستثمار بمصر

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه سيستثمر مشاركته في بورصة لندن للسياحة والسفر والتي ستفتتح بعد ساعات من صباح اليوم، في تعريف الوافدين إلى البورصة من صناع السياحة والسفر بنشاط سياحة المطاعم والمنشآت السياحية في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تسليط الضوء على أكبر العلامات الدولية المتخصصة في المطاعم والكافتيريات التي تضخ استثماراتها عبر فروعها المنتشرة في مصر، لجذب استثمارات جديدة في سياحة المطاعم إلى مصر.



وأضاف المصري، في تصريحات صحفية أن، الجناح بالمعرض يتضمن عرضًا شاملا لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء أو المستثمرين الراغبين للدخول في مجال إقامة المنشآت السياحية، وكذلك مزايا المطاعم السياحية عن غيرها، والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية.



وأوضح أن، الغرفة تشارك في البورصة تحت مظلة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في إطار حرص الغرفة على تنشيط السياحة الوافدة لمصر في الموسم الشتوى المقبل 2019 وكذلك الموسم الصيفى 2020، ولتدعيم التحرك المصري الرسمي والخاص لاستعادة الحركة السياحية لمصر بكامل قوتها مرة أخرى، في ظل المؤشرات والإحصاءات التي تؤكد وجود إقبال على المناطق السياحية المصرية من قبل السائحين بجميع أنحاء العالم.