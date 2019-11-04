الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

المنشآت السياحية: نعمل على جذب سلاسل المطاعم الشهيرة للاستثمار بمصر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
طباعة
قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه سيستثمر مشاركته في بورصة لندن للسياحة والسفر والتي ستفتتح بعد ساعات من صباح اليوم، في تعريف الوافدين إلى البورصة من صناع السياحة والسفر بنشاط سياحة المطاعم والمنشآت السياحية في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تسليط الضوء على أكبر العلامات الدولية المتخصصة في المطاعم والكافتيريات التي تضخ استثماراتها عبر فروعها المنتشرة في مصر، لجذب استثمارات جديدة في سياحة المطاعم إلى مصر.

وأضاف المصري، في تصريحات صحفية أن، الجناح بالمعرض يتضمن عرضًا شاملا لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء أو المستثمرين الراغبين للدخول في مجال إقامة المنشآت السياحية، وكذلك مزايا المطاعم السياحية عن غيرها، والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية.

وأوضح أن، الغرفة تشارك في البورصة تحت مظلة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في إطار حرص الغرفة على تنشيط السياحة الوافدة لمصر في الموسم الشتوى المقبل 2019 وكذلك الموسم الصيفى 2020، ولتدعيم التحرك المصري الرسمي والخاص لاستعادة الحركة السياحية لمصر بكامل قوتها مرة أخرى، في ظل المؤشرات والإحصاءات التي تؤكد وجود إقبال على المناطق السياحية المصرية من قبل السائحين بجميع أنحاء العالم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

قطاع الأعمال يعلن دمج شركات الغزل والنسيج قريبا

منذ حوالي 14 ساعة

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

منذ حوالي 13 ساعة

"الموسيقيين" توقف محمد الشرنوبي

منذ حوالي 19 ساعة

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

فقدان الوزن غير المبرر.. ناقوس خطر يهدد صحتك

أسباب تشنجات القدمين وطرق علاجها

10 أسباب وراء تورم القدمين

"فاو" تحذر من تعرض 5 ملايين شخص في زيمبابوي للمجاعة

الرئيس نيوز

بالفيديو.. أحمد موسى يشيد بتدريبات الجيش المصري المتنوعة

تركي آل الشيخ يصل القاهرة لزيارة محمود الخطيب

النيابة العامة في السودان تأمر بالتحقيق في "انقلاب" البشير على السلطة

باعتراف رسمي.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد آبي أحمد في إثيوبيا إلى 86 قتيلا

منوعات

إقالة الرئيس التنفيذى لماكدونالدز لتورطه فى علاقة عاطفية محرمة

تركى آل الشيخ: "وصلت مصر.. اتفسح فين؟"

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

كشكول

عمر : لا يوجد موعد محدد لإعلان نتيجة تعاقدات المُعلمين

إعلام القاهرة تعلن توصيات ندوتها حول فبركة الأخبار وآمن المجتمع

جامعة الزقازيق تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات"مستند"

منتخب جامعات مصر يتصدر مجموعته في بطولة كرة الصالات بالإمارات

إسلام سياسي

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة

قصة مركز العدالة والتحكيم المحرض ضد مصر من أمريكا

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى


زيت وسكر

إجراءات شرطة التموين لمراقبة وضبط الأسواق

“القوى العاملة بالقليوبية| توفر 287 فرصة عمل بـ 8 منشآت

نصائح لترشيد استهلاك سخان المياه الكهربائى

احذر نقص نقص فيتامين (د) يعرض القلب لمخاطر صحية

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
د. محمد أحمد داود
قصواء الخلالى تكتب: «فرص الحياة» فى الحياة رغم الموت
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك