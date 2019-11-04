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مصر

اليوم.. افتتاح أعمال بورصة لندن للسياحة والسفر بمشاركة مصر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تتفتح اليوم أعمال بورصة لندن للسياحة والسفر wtm London 2019 في دورتها الأربعون التي تعتبر ثاني أهم البورصات العالمية لقطاع السياحة والسفر بعد بورصة برلين والتي تقام من ٤ إلى ٦ نوفمبر بالعاصمة البريطانية.

وتشارك مصر هذا العام بوفد رفيع المستوى ترأسه وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، بالإضافة إلى نحو 56 منشأة سياحية، منها 28 فندق، و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران.

وتصل مساحة الجناح المصري المشارك نحو 630 م2 مكون من دور أرضي وآخر علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، لعقد الاجتماعات مع منظمىي الرحلات الأجنبية وغيرها من اللقاءات التى تعقدها وزيرة السياحة خلال تواجدها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استعدت بجناح مبتكر لجذب الأنظار إلى المقصد السياحي المصري، موضحة أنه تم تصميم الجناح بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، واستخدام تقنية الهولوجرام، كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوي على صور ومعلومات عن المقاصد السياحية في مصر بعدة لغات، كما يخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

كما أنه سيتم استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality، بها صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر، والأهرامات، وشرم الشيخ، والغردقة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع جمهور الزائرين، كما سيتم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة في ضوء استراتيجية الوزارة في الترويج branding by destination، كما سيتم الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، وحملة People 2 People.
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