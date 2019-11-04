القوات التركية تشن هجوما عنيفا على "المحمودية" بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منطقتي تل أبيض ورأس العين يشهدان فوضى وهجمات بالسيارات المفخخة منذ بدء الغزو الهمجي للجيش التركي ضد شمال سوريا، وهو ما لا يختلف مع أوضاع بقية المناطق السورية التي يحتلها الجيش التركي والمرتزقة الموالين لها.



ونددت قوات سوريا الديمقراطية بأشد العبارات بالهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين العزال، محملين الجيش التركي مسؤولية تلك الهجمات، والتي تستهدف المدنيين بغية خلق الرعب وإجبار الناس على ترك قراها ومدنها لإحداث التغيير الديمغرافي الذي يستهدف كل مكونات المنطقة لتسكين عوائل الإرهابيين.



وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية والفصائل السورية المعارضة الموالية لها، شنت هجوما على قرية المحمودية في ريف تل تمر وأبو راسين، بـ12 دبابة ومدرعات عسكرية، ما أجبر قوات سوريا الديمقراطية على الانسحاب منها تحت وطأة القصف التركي، حيث انسحبت إلى القاسمية، وباتت المحمودية تحت السيطرة التركية.



ورصد المرصد السوري كذلك محاولات من جانب قوات سوريا الديمقراطية لاستعادة "الصودة"، حيث شنت هجومًا عنيفًا عليها.