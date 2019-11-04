إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بأوسيم

أصيب شاب بطلق ناري في القدم في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بمنطقة كوبري الصفيرة بنطاق قسم شرطة أوسيم.



وتلقى المقدم مجدي موسي رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووجود مصاب بمنطقة كبرى الصفيرة بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة ونتج عنها إصابة شاب يدعى "أحمد. ر.".



وتمكنت القوات من فرض السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.