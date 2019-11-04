طعن طليقته وشقيقها 37 مرة.. تحريات المباحث فى "مذبحة المرج"

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة في واقعة مقتل سيدة وشقيقها على يد طليقها بـ 37 طعنة، أن المجني عليها حضرت من مرسى مطروح إلى القاهرة؛ للاحتفال بزفاف ابنها بعد 15 يومًا.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم أنجب من المجني عليها ابنه الأكبر وأخذه ليعيش معه، ثم تزوج من أخرى مباشرة وأنجب منها بنتين وقام بتطليق الثانية أيضًا وأخذ منها بناتها عقب تهديدها بالقتل أيضًا.



وأوضح مصدر أمني أن نجل المجني عليها يقيم مع والده واتصل بوالدته ليخبرها بحفل زفافه وعندما جائت لزيارته هي وخاله افتعل طليقها القاتل المشاجرة وانقض عليهما بعدد من الطعنات وتمكن من الهرب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر.



وكشف المصدر أن الخلافات تعود لأكثر من 10 سنوات مضت تسببت في انفصال المتهم عن زوجته وزواجه من أخرى.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ورود بلاغ قسم شرطة المرج بتلقي إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلا من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة بالحمام - مرسى مطروح متوفية إثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل، توفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد.



وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي ص"، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينه وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه.



وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.