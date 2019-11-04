الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

طعن طليقته وشقيقها 37 مرة.. تحريات المباحث فى "مذبحة المرج"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:47 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة في واقعة مقتل سيدة وشقيقها على يد طليقها بـ 37 طعنة، أن المجني عليها حضرت من مرسى مطروح إلى القاهرة؛ للاحتفال بزفاف ابنها بعد 15 يومًا.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أنجب من المجني عليها ابنه الأكبر وأخذه ليعيش معه، ثم تزوج من أخرى مباشرة وأنجب منها بنتين وقام بتطليق الثانية أيضًا وأخذ منها بناتها عقب تهديدها بالقتل أيضًا.

وأوضح مصدر أمني أن نجل المجني عليها يقيم مع والده واتصل بوالدته ليخبرها بحفل زفافه وعندما جائت لزيارته هي وخاله افتعل طليقها القاتل المشاجرة وانقض عليهما بعدد من الطعنات وتمكن من الهرب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر.

وكشف المصدر أن الخلافات تعود لأكثر من 10 سنوات مضت تسببت في انفصال المتهم عن زوجته وزواجه من أخرى.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ورود بلاغ قسم شرطة المرج بتلقي إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلا من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة بالحمام - مرسى مطروح متوفية إثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل، توفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي ص"، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينه وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

منذ حوالي 21 ساعة

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

منذ ساعة و 18 دقيقة

طعن طليقته وشقيقها 37 مرة.. تحريات المباحث فى "مذبحة المرج"

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

فقدان الوزن غير المبرر.. ناقوس خطر يهدد صحتك

الرئيس نيوز

بالفيديو.. أحمد موسى يشيد بتدريبات الجيش المصري المتنوعة

تركي آل الشيخ يصل القاهرة لزيارة محمود الخطيب

النيابة العامة في السودان تأمر بالتحقيق في "انقلاب" البشير على السلطة

باعتراف رسمي.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد آبي أحمد في إثيوبيا إلى 86 قتيلا

منوعات

قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

وحش الجودزيلا فى مدينة ملاهى باليابان

إقالة الرئيس التنفيذى لماكدونالدز لتورطه فى علاقة عاطفية محرمة

تركى آل الشيخ: "وصلت مصر.. اتفسح فين؟"

كشكول

عمر : لا يوجد موعد محدد لإعلان نتيجة تعاقدات المُعلمين

إعلام القاهرة تعلن توصيات ندوتها حول فبركة الأخبار وآمن المجتمع

جامعة الزقازيق تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات"مستند"

منتخب جامعات مصر يتصدر مجموعته في بطولة كرة الصالات بالإمارات

إسلام سياسي

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة

قصة مركز العدالة والتحكيم المحرض ضد مصر من أمريكا

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى


زيت وسكر

إجراءات شرطة التموين لمراقبة وضبط الأسواق

“القوى العاملة بالقليوبية| توفر 287 فرصة عمل بـ 8 منشآت

نصائح لترشيد استهلاك سخان المياه الكهربائى

احذر نقص نقص فيتامين (د) يعرض القلب لمخاطر صحية

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
د. محمد أحمد داود
قصواء الخلالى تكتب: «فرص الحياة» فى الحياة رغم الموت
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك