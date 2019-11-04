تجديد حبس عاطل سرق 25 ألف جنيه من شقة جارته بالشرابية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 25 ألف جنيه من داخل شقة جارته في الشرابية.



وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من "ماري. ف" 45 سنة، مديرة إدارة بشركة أدوية ومقيمة بالطابق الثالث، باكتشافها سرقة 25 ألف جنيه، و2 هاتف محمول من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين كسر شباك المنور الخاص بالشقة سكن المجني عليها، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 7431 لسنة 2019م جنح القسم.



وبإجراء التحريات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "هاني. ع" 42 سنة، عاطل ومقيم بالطابق الرابع بذات العقار الذي تقطن فيه المجني عليها.



وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 19.800 جنيه، 2 هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة.



واعترف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.