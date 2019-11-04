تجديد حبس 3 هجامين فى الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون حبس 3 أشخاص 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدد من المساكن بدائرة القسم.



البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون أثناء تفقد الحالة بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص، أثناء استقلالهم سيارة نقل ملك أحدهم وبحوزتهم 3 شاشات عرض، 2 جهاز تابلت وجميعها مجهولة المصدر، 2 عتلة حديدية ومبالغ مالية، فتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.



و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات عن طريق السرقة، وأقروا ارتكابهم 3 وقائع مشابهة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وأرشدوا عن المسروقات لدى عميل "سيئ النية"، وتمكنت القوات من ضبطه وإرجاع المسروقات وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها.



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.