حبس 6 متهمين بالسطو على سيارة سجائر فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 6 متهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب ورود بلاغ لقسم قسم شرطة مدينة نصر أول، مفاده سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بشارع عزت سلامة بدائرة القسم، تم الانتقال والتقابل مع "أحمد ز" 27 سنة، مندوب مبيعات بإحدى شركات الدخان، و"سمير ع ع" 35 سنة، مندوب مبيعات بذات الشركة.



وقرر الاثنان أنهما أثناء تواجدهما بالسيارة رقم "ن ب 9521" تابعة للشركة عملهما، محمل عليها كمية من السجائر أمام أحد الأكشاك بمحل البلاغ، فوجئا بتوقف سيارة ماركة سوزوكي فان رمادي اللون، وترجل منها 4 أشخاص يحمل أحدهم سلاح ناري، وهددوهما بالقتل واستولوا على 210 آلاف جنيه حصيلة بيعهما من داخل السيارة كرها عنهما ولاذوا بالفرار.



ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من: "سعيد م" 47 سنة، مسجل خطر، "مصطفى س" 47 سنة، مسجل خطر، "وليد. ا" 42 سنة، مسجل خطر، و"وليد ش" 31 سنة، عاطل، "حمادة م" 36 سنة، عاطل، "محمد ع"، 24 سنة، عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 53 ألفا و700 جنيه من متحصلات الواقعة، فرد خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار بحوزة المتهمين الثالث والرابع، طبنجة صوت بحوزة المتهم الثاني، 2 سلاح أبيض "مطواة، خنجر" بحوزة المتهمين الأول والخامس، 3 أقنعة وجه، 2 شال، 2 لوحات سيارات أرقام (د ل ط 612)، (12741 ملاكي كفر الشيخ)، السيارة رقم 97068 ماركة BYD ملك "محمد ص" والمستأجرة للمتهم الخامس، السيارة رقم ق أ ب 7582 ماركة سوزوكي فان ملك "محمد ب"، مقيم بالخانكة والمستأجرة للمتهم الثاني.



بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا إنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.