تحقيقات النيابة فى اتهام موظف بقتل طليقته وشقيقها بالمرج

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، في اتهام موظف بقتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة في المرج، بعد علمه بزواجها من آخر، أن المجني عليهم حاولوا الهروب من المتهم لكن تمكن من طعنهم حتى فارقوا الحياة.



وكان فريق من النيابة قد انتقل بصحبة المتهم لمسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة لتمثيل الجريمة، وكشفت المناظرة الأولية لجثث المجني عليهم تعرضهم لطعنات متفرقة بالجسم من جسم صلب زي حاف حاد.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقيه إشارة من مستشفي (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلًا من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل ( متوفية إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام)، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل توفي إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد.



وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها، ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

