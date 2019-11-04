رئيس جهاز 6 أكتوبر يواصل الحملات المسائية على أحياء المدينة

يواصل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الحملات اليومية المسائية للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة بمنطقة الحصري؛ لرفع جميع الإشغالات بالميدان، لافتًا إلى أنه جاري استكمال الحملات تباعًا.



وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.



وأوضح أن الحملة ضبطت "كرسى، صب "سماعات كبيرة"، مؤكدًا على استمرار تلك الحملات للحفاظ على النسق الحضاري، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف وإظهارها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مدينة 6 أكتوبر وسط المدن الجديدة.